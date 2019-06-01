الاتحاد الأفريقي يلمح لإعادة مباراة الترجي والوداد

01 يونيو 2019 - 11:37 م

في أول تصريح إعلامي له بعد الفضيحة التحكيمية خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الأزمة التي شهدتها مباراة الترجي التونسي أمام الوداد، قائلا:"الفريق المغربي ظلم كثيرا".

تحفظ أحمد أحمد، في تصريح مقتضب لـموقع "هسبورت" المغربى، عن سؤاله إذا كان قد اضطر لتسليم الكأس للترجي بإجبار من مسئولين حكوميين تونسيين نافذين، تفاديا لخروج الأمور داخل الملعب عن السيطرة، قائلا: "ما هي الإجابة التي يمكن أن أقدمها لكم.. حتى الآن أشعر بالفزع".

أضاف رئيس الكاف: "لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة الـ VAR .. وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماده لأسباب تقنية".

أقر أحمد أحمد، بكون الوداد البيضاوي قد ظلم كثيرا، قائلا: "نعم، الوداد ظلم كثيرا".

كشف الموقع المغربى نقلا عن مصادر رفيعة المستوى داخل الكاف أن اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء المقبل في باريس، سوف يناقش ويقرر في مدى إمكانية إعادة المباراة في بلد محايد، خاصة أن الموقع والصفحة الرسمية للكونفدرالية الإفريقية لم تهنئ الترجي بتتويجه بطلا لدورى أبطال أفريقيا.