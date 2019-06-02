البرلمان يناقش فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والملاهي

02 يونيو 2019 - 12:02 ص

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، الخاص بفرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية.

وتتضمن التعديلات فرض رسوم إضافية تتراوح بين 50 قرشًا وجنيهين، لصالح الأعمال الخيرية على تذاكر المسارح والملاهي والتلغرافات والمكالمات التليفونية خارج مصر، وتذاكر النوم والدرجة الأولى المكيفة بالقطارات، واستخراج شهادات الميلاد.

بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى تعديل، لا سيما أنه مر عليها عشرات السنين ولم تعد ملائمة للوقت الحالي، مضيفًا: الحكومة لا زالت تعتمد على قوانين صدرت في العشرينيات والأربعينيات، وبالتالي لابد من نظرة شاملة لهذه القوانين.

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن فرض رسوم إضافية على بعض الأنشطة أمر لابد منه، لكن لابد أن تكون النسبة عادلة وغير مبالغ فيها.

وتابع: «النسبة التي تفرض على الملاهي والمسارح والتلغرافات وغيرها من الأنشطة التي لا تمس حياة المواطنين بدرجة كبيرة، لا يجب أن تتساوى مع تلك التي تتلامس مع الأساسيات أو التي تمس بشكل مباشر المواطنين».

واستدرك: «هناك مخالفات قيمتها لا تتماشى مع الوقت الحاضر؛ لأنها موضوعة منذ عشرات السنين وبالتالي لابد من إجراء تعديلات على مثل هذه القوانين».

ولفت النائب إلى أن التعديلات على القانون لم تصل اللجنة حتى الآن، وبمجرد وصوله سيتم مناقشتها بشكل مستفيض؛ بما لا يؤدي إلى فرض أعباء على المواطنين.

وقال سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري تحمل كثيرًا، كما أنه لدية الاستعداد التام لتحمل المزيد، ومن ثم لن يعارض فرض أية رسوم إضافية على الملاهي والتلغرافات والمكالمات التليفونية، طالما أنه لصالح الأعمال الخيرية.

وأضاف لـ«المصريون»: «الحكومة تبذل ما بوسعها؛ حتى لا تفرض أعباء على المواطنين، لكن هناك ضرورة في بعض الأوقات لفرض رسوم إضافية».

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «سنعقد مقارنة بين نص القانون الحالي والتعديلات المقدمة من الحكومة، في ضوء القيمة السوقية للجنيه المصري حاليًا.

وأضاف، أن «المبالغ التي تنص التعديلات على تحصيلها سيتم ضخها في صندوق العمل الأهلي، التابع لوزارة التضامن، لتوفير تمويل لسد احتياجات مشروعات العمل الخيري في مصر».

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون 6 فئات سيتم فرض عليها رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، حيث نصت المادة على أن يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية طبقا للفئات الآتية:

1:جنيهان عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر وخمسون قرشًا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية داخل القطر.

2: خمسون قرشًا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متى زادت قيمة المكالمات الخارجية على ثلاثة جنيهات.

3: جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

4: جنيه واحد على كل تذكرة درجة ثانية تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

5: جنيهان على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الطوالي التي تزيد على مائة جنيه.

6: جنيه واحد على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 2 مكرر على أنه يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة عن الرسوم السابقة على الوجه الآتي:

1: خمسون قرشا على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي فئة عشرة جنيهات فأكثر.

2: جنيه واحد على كل تذكرة سكة حديد بالدرجات المكيفة والنوم وخمسون قرشا على الدرجة الثانية المميزة والمستخرجة من شباك تذاكر السفر بالقطارات.

3: خمسة وعشرون قرشا على كل رسالة برقية أو تليفونية "ترنك".

4:عشرة قروش على كل رسالة بريدية

5: جنيه واحد على كل شهادة ميلاد