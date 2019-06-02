» فتاة تتقدم بشكوى ضد لاعب شهير: اغتصبني في الفندق

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محمد فضل- متابعات

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فتاة

نيمار

ذكر موقع UOL البرازيلي أن أحد السيدات تقدمت بشكوى لدى الشرطة في ساوباولو البرازيلية تتهم من خلالها النجم نيمار لاعب باريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي باغتصابها في أحد الفنادق في باريس.

وحسب الشكوى فالسيدة تعرفت على النجم البرازيلي عبر “ إنستغرام“ حيث تبادلا الحديث وتكلف أحد أصدقائه ”غالو“ بشراء تذاكر لها للالتحاق بنيمار في أحد الفنادق في باريس للقائه.

ووصل النجم البرازيلي إلى الفندق ليلًا وبعد تبادل قصير للحديث معها أصبح عدوانيًا ومارس معها الجنس بالإكراه.

وجرت الواقعة يوم 15 مايو الماضي، وقد أكدت السيدة أنها عادت إلى البرازيلي بعد يومين من الحادث وكانت تخشى تقديم شكاية ضده.

وانتظرت السيدة حتى الجمعة الماضي للتقدم رسميًا بشكوى ضد النجم البرازيلي الذي يتواجد في البرازيل حاليًا للمشاركة رفقة منتخب بلاده في كوبا أمريكا.


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