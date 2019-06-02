  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:41 ص
بحث متقدم
عفو رئاسي (أرشيفية)

عفو الرئيس يبعث الأمل.. هل يوجد آخرون فى الطريق؟

أرشيفية

تحذيرات من «دودة الحشد».. تأكل المحاصيل وتسبب الجوع

صلاح

«صلاح» بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا: «أبوتريكة فين»

البرلمان

البرلمان يناقش فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والملاهي

الموديل العراقية

موديل عراقية تفضح وزيرين في الحكومة جمعهم سرير واحد

ساويرس

تبرعات رجال الأعمال.. أعمال خيرية أم دعاية شعبية؟

ليفربول

ليفربول «صلاح» بطلًا لدوري أبطال أوروبا

جانب من الفيديو

شاهد.. معتمرون يلقنون مصريًا علقة ساخنة أمام الكعبة

ندى مندور

فضائح مدوية في اعترافات زوجة أشهر مُلحد في مصر

البرلمان

«تعليم البرلمان» ترفض قرار وزير التعليم وتستدعيه بعد العيد

تحذيرات من «دودة الحشد».. تأكل المحاصيل وتسبب الجوع

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

سقوط جزئي من سور برج سكني بالجزيرة

#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

#

البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

#

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

المحاصيل الزراعية

نقابة الفلاحين

دودة الحشد

فتاكة

80 صنف

بعد مهاجمتها بعض الزراعات في محافظة أسوان، حذرت نقابة الفلاحين وبرلمانيون من دودة "الحشد الخريفية"، أو ما يطلق عليها "الحشرة الجياشة"، خاصة أنها تدمر المحاصيل الزراعية وتصيب أكثر من 80 نوعًا نباتيًا، وتترك خلفها آثار مدمرة.

وفي مايو الماضي، ظهرت تلك الحشرة في المحاصيل الزراعية بقرية العقبة بمركز كوم أمبو بأسوان، التي كانت أولى القرى المتضررة من دودة الحشد، حيث أصدرت وزارة الزراعة، بيانًا، أكدت فيه دخول دودة الحشد الجياشة مصر بعد أخذ عينة حشرية من أحد حقول الذرة الشامية في قرية العقبة.

وبحسب الدراسات الصادرة عن منظمة "الفاو"، فإن من أبرز المحاصيل المهمة المهددة بالإصابة بالدودة الفتاكة البالغ عددها أكثر من 80 نوعًا من المحاصيل أهمها الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة ومحاصيل الخضر والقطن.

كما أن دودة الحشد تنتشر بشراهة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية والتي تعد الموطن الأصلي للآفة القاتلة.

وقدمت المنظمة الدولية مجموعة من النصائح التي تساعد في الحد من انتشار الدودة الفتاكة، أبرزها استخدام المقاومة البيولوجية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، مؤكدة أنه توجد العديد من الكائنات الحية التي يمكن أن تساعد في مكافحة "الحشد"، مثل المفترسات، والمتطفلات العامة وبعض مسببات الأمراض الحشرية، وجميعها موجودة بالفعل في الدول الإفريقية.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا استقدام أنواع أخرى من المفترسات والمتطفلات المتخصصة وبعض سلالات مسببات الأمراض الحشرية والتي تتركز في الأمريكتين، كما يمكن استخدام بعض النباتات الطاردة للدودة.

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن "دودة الحشد خطيرة جدًا ولها نتائج كارثية على الزراعة في مصر، حال انتشارها على نطاق واسع، خاصة أنها تتغذى على جميع أنواع المحاصيل سواء شتوية أو صيفية".

وأضاف لـ"المصريون": "هذه الدودة قادمة من القارة الأمريكية، وجاءت لأول مرة إلى أفريقيا في مطلع 2016، وانتشرت في دول عديدة من بينها مصر".

وتابع: "هذه الدودة تتغذى على القطن والذرة الشامية والقمح والفاكهة والخضروات بمختلف أنواعهما، إضافة إلى أنها متواجدة طيلة العام لملائمة الجو لها، ما يعني ضرورة الإسراع في البحث عن أساليب وطرق لمواجهتها أو على الأقل منع انتشارها على نطاق واسع".

ومضى محذرًا: "الدودة سريعة الانتشار ودورة حياتها لا تزيد عن شهر ونصف".

نقيب الفلاحين، أكد أن "الرش الهوائي لا يكفي وحده لمواجهتها، كما أن وزارة الزراعة لا يمكنها مواجهة الحشرة بمفردها، ومن ثم لابد من تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل القضاء عليها".

وطالب بعقد دورات وندوات توعوية للفلاحين في كيفية مواجهة هذه الدودة وكيفية التعامل مع بيض هذه الحشرة وكيفية جمعها، مؤكدًا أن لتلك الندوات والدورات تأثيرات مهمة حال التعامل معها بجدية.

وأشار إلى أن التهاون مع دودة الحشد سيكون له أضرار على الإنتاجية والتصدير وعلى الفلاحين أنفسهم، لا سيما أن إنتاجهم سيقل، مشددًا على ضرورة مواجهتها وعدم السماح لها بالانتشار.

من جهته، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن "وزارة الزراعة لم تقم بدورها في رصد هذه الحشرة وإعداد الخطط والطرق العاجلة لمنعها من دخول مصر، كما أنها لم تقم بدورها في توعية المواطنين، ذلك رغم التحذيرات المتكررة والتنبيهات من جهات عديدة".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "القضية ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض، خاصة أن تلك الدودة تأكل كافة المحاصيل مثلها مثل الجراد، غير أنها متواجدة طوال العام".

وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مكونة من المركز لقومي للبحوث الزراعية ومتخصصون من كليات الزراعة وكذلك عدد كبير من المهتمين بهذا الدودة؛ لكي يتم وضع خطة لاستئصالها".

وطالب كافة الجهات المعنية ووزارة الزراعة بالمشاركة في محاربة هذه الآفة؛ لأن أضرارها ستلحق بالمجتمع كله وليس بفئة بعينها.  

من جانبه، قال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، إن المنظمة الدولية في انتظار أن تتقدم الحكومة بطلب للمساعدة في مكافحة دودة الحشد الخريفية، خاصة بعد أن أعلنت رسميًا عن دخول الحشرة إلى مصر.

وأوضح أن "الفاو" سترحب بطلب المساعدة لمصر كأحد أولويات المنظمة الدولية لمساعدة الدول في إدارة منظومة مكافحة الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف، أن تم توجيه اعتمادات مالية من المنظمة الدولية لمصر بهدف عمل ورش عمل تدريبية وتوعوية، يشارك في إدارتها متخذي القرار بوزارة الزراعة المصرية بدأت بـ3 ورش عمل بالوجه القبلي وسيتم استكمالها بورشة توعوية للعاملين بالمكافحة في الوجه البحري، تليها ورشة عمل جامعة يشارك فيها مديرو مكافحة الآفات ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات بالقاهرة، تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة للمكافحة للسيطرة على دودة الحشد الخريفية وحماية الزراعة المصرية من مخاطرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يحتفل مع أبوتريكة باللقب الأوروبي
» فتاة تتقدم بشكوى ضد لاعب شهير: اغتصبني في الفندق
» «صلاح» بعد التتويج بدوري الأبطال: حققت حلم الطفولة
» فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية
» «صلاح»: ضربة جزاء الكونغو أصعب من نهائي الأبطال
» تعليق حركة الطيران بمطار الملك عبد العزيز
» "عسكري السودان": حكومة مدنية تعني الفوضى
» بيان من المحكمة العليا السعودية بشأن هلال شوال
» قصف سوري يستهدف الجولان
» شاهد.. معتمرون يلقنون مصريًا علقة ساخنة أمام الكعبة
» رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"