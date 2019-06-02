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الحوثيون يتوعدون "المعتدين" بـ"مفاجآت" عسكرية

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قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت، إنها مستمرة في تطوير دفاعاتها الجوية، متوعدة من أسمتهم "المعتدين" بـ"مفاجآت" عسكرية.
جاء ذلك خلال حديث للواء محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، أثناء رئاسته اجتماعا لـ"لجنة إعداد العقيدة العسكرية".
وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية أن الاجتماع هدف إلى "إعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية متطورة".
وقال "العاطفي": "طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية، وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة".
وأضاف: "ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة".
وتابع: "سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق".
والسعودية والإمارات هما أبرز دولتين في تحالف عسكري عربي يدعم، منذ مارس/ آذار 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأضاف "العاطفي" أن الجماعة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من "زمام المبادرة، والتحول من الدفاع إلى الهجوم، في توجيه الضربات الموجعة والمزلزلة للعدو في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية".
وكثّف الحوثيون، خلال الأسابيع الأخيرة، من هجماتهم، عبر طائرات مسيرة، على أهداف سعودية.
وتمثل الهجوم الأبرز في استهداف محطتين ضمن خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة للتوصل إلى حل سلمي ينهي حربا دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية. -

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