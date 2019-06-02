10 أرقام جديدة لـ"صلاح" بعد هدفه وتتويجه بأبطال أوروبا

02 يونيو 2019 - 02:12 ص

حقق المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، السبت، 10 أرقام بعد نجاحه في تسجيل هدف وقيادته لفريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة.



وجاءت الأرقام على النحو التالي:







1ـ سجل صلاح ثاني أسرع هدف في تاريخ أبطال أوروبا في الدقيقة الأولى و48 ثانية من ضربة جزاء حيث يتصدر القائمة الإيطالي باولو مالديني مع فريقه اي سي ميلان أمام ليفربول في نهائي 2005 عندما سجل هدف التقدم لفريقه في الثانية 50.

2ـ أصبح صلاح أول لاعب مصري على مدار التاريخ يسجل هدفًا في نهائي دوري الأبطال الأوروبي.



3ـ بات صلاح ثاني لاعب عربي يسجل هدفًا في نهائي الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي عام 1987.



4ـ محمد صلاح أصبح خامس لاعب إفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل ايتو والإيفواري ديديه دروغبا والسنغالي ساديو ماني.



5ـ صلاح ثاني أكثر من سجل لليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا.



6ـ أصبح المهاجم المصري أول لاعب مصري يتوّج بدوري أبطال أوروبا.



7ـ صلاح ثالث لاعب عربي ينتزع لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سبقه الجزائري رابح مادجر بفوزه بلقب دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي عام 1978، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.



8ـ المهاجم المصري أول لاعب عربي على مدار التاريخ يخوض نهائيين متتاليين لدوري أبطال أوروبا.



9ـ سجل صلاح هدفه الثامن عشر خلال 40 مباراة خاضها بدوري الأبطال مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها بواقع 15 هدفا مع ليفربول وهدفين مع بازل وهدفا مع روما.

