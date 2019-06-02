» كلوب يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي

تغزل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بمهاجمه الكروي المصري محمد صلاح.



جاءت تصريحات كلوب بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز في النهائي على توتنهام بثنائية نظيفة.

جاءت تصريحات كلوب بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز في النهائي على توتنهام بثنائية نظيفة.