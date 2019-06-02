» كلوب يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي

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كلوب وصلاح
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تغزل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بمهاجمه الكروي المصري محمد صلاح.
جاءت تصريحات كلوب بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز في النهائي على توتنهام بثنائية نظيفة.
وفي تصريح صحفي، قال كلوب "لم نواجه حظًا سيئًا، سعيد بكل شيء حدث، وبأعصاب محمد صلاح في تسديد ركلة الجزاء".
وأضاف "أشعر بالفخر للروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون وأنا سعيد بالتتويج باللقب الغالي وهو دوري الأبطال".
وأوضح "لابد أن أشكر ربي على تلك المجموعة المقاتلة من اللاعبين اللذين كللوا مجهودهم بالنجاح".
واختتم كلوب تصريحاته بالقول "الكأس لكل الناس في جميع أنحاء العالم، في الملعب هنا معنا هم يحتفلون الآن كالمجانين". -

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