وزيرة السياحة تهنئ «صلاح» بعد تتويج بدوري الأبطال

02 يونيو 2019 - 02:20 ص

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزي.



وقالت الوزيرة، في تغريدة عبر صفحتها على «تويتر»: «مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريون خلفك فلن تسير وحدك أبدا».

