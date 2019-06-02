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رقم مفزع قيمة استهلاك المصريين لكحك العيد.. تعرف عليه

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شاهد بالصور.. كحك العيد في العالم العربي

المصريون ـ متابعات

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كلما اقترب العيد كلما زاد الاقبال على شراء الكعك خاصة في المناطق الشعبية، حيث يعد الكعك أحد المظاهر الشعبية التي تضفي على عيد الفطر في مصر بهجة وسعادة.
ورغم ارتفاع أسعاره فإن المصريين حريصون على شرائه ولو بكميات قليلة كتقليد شعبي منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بحسب تقرير أذاعته قناة الغد.
وأفاد التقرير، بأن الأسر المصرية تسارع بشراء كعك العيد من الأفران والمخابز المختلفة، حيث يتراوح استهلاك المصريين للكعك سنويا ما يقرب من 70 ألف طن سنويًا تقدر بحوالي مليارين ونصف جنيه مصري.
وأشار التقرير إلى أن المصريين يحرصون دائما على تناول كعك العيد كتقليد شعبي.
لكن صناعة الكعك تطورت في العصر الفاطمي الذين خصصوا لها دارًا كاملة وكانت مهمتها إنتاج الكعك من منتصف شهر رجب وحتى حلول العيد.


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