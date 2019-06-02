جوزيه مورينيو يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

أحمد عادل شعبان
أشاد جوزيه مورينيو - المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد - بالأداء الرائع الذي قدمه نجمنا المصري محمد صلاح وذلك بعد فوز فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
وقال "مورينيو" خلال لقاء مع فضائية "بي إن سبورتس" : "صلاح قدم موسما مميزا .. أعتقد أنه المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية هذا العام .. لكن مازال هناك إجراء واحد يحتاجه".
وأضاف: "صلاح يحتاج للفوز بكأس الأمم الأفريقية مع مصر .. وهذا سوف يمنحه فورًا الفوز بالكرة الذهبية لأنه أقوى المرشحين".
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