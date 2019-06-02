تعرف على النصيحة التي أخذها صلاح من عمرو أديب ففاز بدوري الأبطال

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عمرو أديب

صلاح

أشاد الإعلامي عمرو أديب بتنفيذ النجم المصري محمد صلاح لنصحيته وطلبه الذي دونه في تغريدة قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا .

وقال "أديب" في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" قبل المباراة: "تحدي صلاح اليوم والسنوات القادمة انه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط .. إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات .. هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب".

وعلق "أديب" عقب انتهاء المباراة وفوز ليفربول باللقب: "وكما أسلفت يا سادة صباح اليوم أن صلاح يحتاج بطولة فربنا اداله البطولة والجول الأول من ضربة جراء تحناج الصبر والثقة والاأعصاب .. مبروك ليفربول ومين كان يصدق اننا نشوف لاعب مصري في نهائى أوروبى . صلاح غير عادي صلاح هو فخر مصر وفخر العرب".

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