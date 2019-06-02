» نجم الأهلي ينشر قصيدة ساخنة من تأليفه عن فساد "الكاف"

02 يونيو 2019 - 07:57 ص

شن محسن صالح - نجم الأهلي السابق - هجومًا شرسا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أعقاب فضيحة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال "صالح" في تغريدة عبر تويتر: "(لا فار ولا قط الفساد بيعط) الفار أحدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها أصحاب القرار لتحويل النتيجة للي يدفع اكتر من التجار.. مين راح للتاني الكورة ولا الإيد؟ .. الكورة عدت خط ولا هي بعيد؟ .. التلامس واضح أهو لأ دي تحية عيد. هو في عاقل يا عالم يسمع لفار عفريت .. ترميله حتة جبنه يقول انت صح أكيد".

