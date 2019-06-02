» مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر

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عيد الفطر
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عيد الفطر

يتجدد كل عام الجدل حول موعد شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك تبعاً للطريقة المعتمدة في رصد الهلال، في مصر والدول العربية والإسلامية.

وحول رؤية هلال شوال، أعلن مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر، لكن باحثين فلكيين رجحوا في دول أخرى أن يكون العيد، الثلاثاء.

وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، قال مدير المركز السابق، محمد عودة، إن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم، فالحسابات دقيقة بشأن موعد العيد.

وحول مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين، أكد عودة "أنه إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل عن هلال العيد القادم، فإن التحري سيكون مساء يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرقي العالم الإسلامي، وبالتالي إمكانية رؤيته الاثنين مستحيلة".

ولفت إلى أن هناك آراء عدة بالنسبة لحسم العيد في العالم الإسلامي، فهناك من يشترط رؤية الهلال، وهناك من يعتمد الحسابات الفلكية.

وقال عودة، إن تصريحات بعض الفلكيين تكتفي بوجود القمر يوم الاثنين، بعد غروب الشمس، ليعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، على رغم أنهم لا يؤكدون إمكانية رؤية الهلال.

وحسم عودة إجابته عن السؤال: "هل الهلال سيرى في منطقتنا العربية والإسلامية مساء الاثنين؟ الجواب: لا".

وأكد دقة الحسابات الفلكية، مدللا بذلك على أخبار الفلكيين بشأن الظواهر الفلكية المقبلة، "فلم يحدث أن أبلغوا عن كسوف للشمس ثم لم يحدث الكسوف"، مشددًا على أن التقديرات الفلكية دقيقة إلى درجة أنها "تحسب بالثواني"

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