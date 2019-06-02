» ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟

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هنأت الفنانة جومانا مراد نجمنا المصري محمد صلاح بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول.

وشاركت الفنانة جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورتين لمحمد صلاح،إحداهما من العام الماضي بعد إصابته في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد وخسارة اللقب، وصورة له من مباراة أمس، وكتبت: "وبعد خساره النهائي 2018 ، ليفربول يحقق البطوله الأوروبية السادسة 2019، الحمد لله والف مبروك يا أبو صلاح، فخورين بك".

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