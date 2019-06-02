رقم جديد لسعر الدولار بالبنوك .. تعرف عليه

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بلغ متوسط أسعار الدولار فى البنوك بين 16.70 جنيه إلى 16.85 جنيه، خلال التعاملات الصباحية بالعديد من البنوك، فسجلت العملة الخضراء وبلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية اليوم 16.72 جنيه، بينما كان سعر البيع 16.82 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

البنك                                      سعر الشراء       سعر البيع     

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  16.81          16.91

البنك العقاري المصري العربي  16.79 16.89

بنك الإستثمار العربي AIB    16.79 16.89

البنك الأهلى اليونانى  16.78 16.88

البنك المصرى لتنمية الصادرات        16.78 16.88

بنك مصر إيران التنمية        16.76 16.86

البنك الأهلي المصري   16.75 16.85

بنك مصر       16.75 16.85

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)       16.75 16.85

البنك المركزى المصرى  16.75 16.87

بنك المشرق     16.74 16.84

بنك التنمية الصناعية  16.74 16.84

اتش اس بى سى HSBC     16.74 16.84

بنك بلوم       16.74 16.84

البنك العربي الأفريقي الدولى   16.73 16.83

البنك المصرى الخليجى        16.73 16.83

كريدى أجريكول       16.73 16.83

بنك الكويت الوطني NBK   16.73 16.83

بنك قناة السويس      16.73 16.83

بنك البركة     16.73 16.83

بنك التعمير والإسكان  16.72 16.82

المصرف المتحد 16.72 16.82

بنك الإسكندرية        16.72 16.82

المصرف العربى الدولى  16.71 16.81

بنك عودة      16.70 16.80

البنك التجاري الدولي (CIB) 16.70 16.80


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