قبل العيد.. تراجع معدلات شراء الذهب

02 يونيو 2019 - 09:39 ص

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإقبال على شراء الذهب في أقل معدلاته على الرغم من اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأشار واصف إلى أن كل عام وخلال رمضان يشهد النصف الأول من شهر رمضان تراجعًا في الإقبال على الشراء ثم يأتى النصف الثانى من شهر رمضان لتعويض ما فات من بداية الشهر لكن إلى الآن ما زالت المبيعات ضعيفة.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن ارتفاع الذهب خلال الأمس واليوم يرجع إلى المناوشات بين قبرص وتركيا وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لما جاء بموقع "فيتو"