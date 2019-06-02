استغاثة عاجلة من معتصمي السودان يطالبون فيها بهذا الأمر

02 يونيو 2019 - 09:44 ص

وجه المعتصمون في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم استغاثة عاجلة إلى الثوار لتنظيم العديد من المسيرات دعمًا لاعتصامهم بعد تهديدات المجلس العسكري بفض الاعتصام بالقوة.

أكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات، اليوم الأحد، تمسكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام.

ووفق بيان تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي منسوب لتجمع المهنيين دعا البيان المحتجين إلى التمسك بمطالبهم، مضيفًا أن "ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا".

ووجه التجمع، نداء عاجلاً لكل الثوار "بتسيير المواكب ودعم المعتصمين في القيادة والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيدا لالتزامنا بثورتنا وسلميتها، وتحقيقا لها كأروع ما تكون".

هذا وقد توترت الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قامت به قوات الأمن في شارع النيل بالخرطوم.

من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني"، مضيفا، "سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى".