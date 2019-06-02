  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
صلاح

إسرائيل تصف "صلاح" بهذا اللقب.. بعد الفوز بدوري أوربا

الصين

بكين تتوعد واشنطن.. بهذا الأمر

عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي

مستشار بن زايد: عائض قرني جديد سيظهر بالكويت

امتحانات - صورة أرشيفية

مفاجأة صادمة بواقعة "التبول اللا إرادي" لطالبة المنصورة

رمضان صبحي

رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

الريال السعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

صورة من الفيديو

طالب جامعي ينتحل شخصية "عارضة أزياء".. السبب صادم

القارئ الطبيب صلاح الجمل

بالفيديو.. صلاح الجمل: "اللهو الخفي وراء اختفائي"

اعتصام الثوار في السودان

استغاثة عاجلة من معتصمي السودان يطالبون فيها بهذا الأمر

سقيفة بن ساعدة

سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها بيعة "الصديق"

عمر هاشم: الرسول أجاز هذا الشيء مقابل الرقية الشرعية

آخر الأخبار

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحمد عمر هاشم: افعل هذه العبادة في شبابك

#

عمر هاشم: الحديث ليس فقط الكلام الذي نطق به الرسول

#

أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم

#

عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز أخد مقابل مادي على الرقية الشرعية، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الحصول على أجر مقابل القيام بالرقية الشرعية للغير.

 وأضاف هاشم خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على قناة "تن": "يجب أن نتخير ونجتهد في معرفة الرجل الصالح الذي نطلب منه الرقية الشرعية.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: "أما الرجل المبتز وغير الصالح فيجب الابتعاد عنه"، لافتًا إلى أن مقابل الرقية الشرعية حلال طالما متعلقة بكتاب الله، ولو بفاتحة الكتاب.



 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=LYlVTs6jHR8

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة
» انفجارات تزلزل سوريا
» ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟
» مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر
» تكهنات بعد ارتداء فنانة شهيرة لملابس عمرو دياب في مسلسلها
» تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لبطل فيلم اللمبي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"