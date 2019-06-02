» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء

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متابعات حنان حمدتو

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مجلس النواب

عمرو الجوهري

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أسبابًا رئيسية أدت إلى زيادة مؤشرات نسب الفقر في مصر، من بينها عدم وضع خطة مناسبة لزيادة الناتج القومي للدولة لكي يعود بالمنفعة على المواطن.

وأضاف  فى بيان له أن هذه الخطة من المفترض أن تشمل توفير استثمارات ومشروعات ربحية تصب في مصلحة المواطن، والتركيز بدقة على تنمية قطاع الصناعة المصرية لزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات.

وأشار إلى أنه طالب في السابق الحكومة بتقديم دعم لكل مواطن يقدر بـ250 جنيهًا شهريًا لتخفيف الأعباء المالية التي على كاهله وزيادة الاستثمارات الأجنبية، تضاف على بطاقات التموين.


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