  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
صلاح

إسرائيل تصف "صلاح" بهذا اللقب.. بعد الفوز بدوري أوربا

الصين

بكين تتوعد واشنطن.. بهذا الأمر

عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي

مستشار بن زايد: عائض قرني جديد سيظهر بالكويت

امتحانات - صورة أرشيفية

مفاجأة صادمة بواقعة "التبول اللا إرادي" لطالبة المنصورة

رمضان صبحي

رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

الريال السعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

صورة من الفيديو

طالب جامعي ينتحل شخصية "عارضة أزياء".. السبب صادم

القارئ الطبيب صلاح الجمل

بالفيديو.. صلاح الجمل: "اللهو الخفي وراء اختفائي"

اعتصام الثوار في السودان

استغاثة عاجلة من معتصمي السودان يطالبون فيها بهذا الأمر

سقيفة بن ساعدة

سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها بيعة "الصديق"

مدونة للسلوك والأخلاقيات الوظيفية العامة

آخر الأخبار

هالة السعيد
هالة السعيد

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

#

ضبط تاجر عملة وبحوزته 800 ألف ريال سعودى

#

ضبط معيد استولى على ربع مليون جنيه من مواطن

وزارة التخطيط

مدونة

أصدر المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019-2022 وذلك بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى بيان لها إلى أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواكبة المستجدات والتطورات التشريعية التي أًجريت في مجال الإص?ح الإداري، مؤكدة أنه كان من الضروري إعادة صياغة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لتأكيد القيم والممارسات التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة وتأكيدًا على حقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتلبية احتياجات وتطلعات المواطن.

وتابعت أن الدولة دائمًا ما تنظر إلى الموظف العام والمواطن كشركاء في منظومة واحدة تحكمها المسؤولية الجماعية وتجمعها غاية سامية تتمثل في تحقيق التنمية والرخاء ورفعة الوطن.

كما أن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل كان أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرساء مبادئ وقيم حاكمة للأداء فى الوظيفة العامة على نحو يواكب دائمًا تطلعات وتوقعات أصحاب المصالح وجهة العمل، والموظف العام، والمواطن.

وأوضحت شريفة أن قواعد مدونة سلوك وأخ?قيات الوظيفة العامة يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فضلًا عن رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها لافتة إلى أن تلك المدونة تعد هي الوثيقة العامة لمدونات سلوك وأخ?قيات الوظيفة العامة التي تصدرها الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بحسب طبيعة كل مهنة على حده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة
» انفجارات تزلزل سوريا
» ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟
» مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر
» تكهنات بعد ارتداء فنانة شهيرة لملابس عمرو دياب في مسلسلها
» تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لبطل فيلم اللمبي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"