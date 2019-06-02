مدونة للسلوك والأخلاقيات الوظيفية العامة

02 يونيو 2019 - 10:05 ص

أصدر المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019-2022 وذلك بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى بيان لها إلى أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواكبة المستجدات والتطورات التشريعية التي أًجريت في مجال الإص?ح الإداري، مؤكدة أنه كان من الضروري إعادة صياغة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لتأكيد القيم والممارسات التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة وتأكيدًا على حقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتلبية احتياجات وتطلعات المواطن.

وتابعت أن الدولة دائمًا ما تنظر إلى الموظف العام والمواطن كشركاء في منظومة واحدة تحكمها المسؤولية الجماعية وتجمعها غاية سامية تتمثل في تحقيق التنمية والرخاء ورفعة الوطن.

كما أن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل كان أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرساء مبادئ وقيم حاكمة للأداء فى الوظيفة العامة على نحو يواكب دائمًا تطلعات وتوقعات أصحاب المصالح وجهة العمل، والموظف العام، والمواطن.

وأوضحت شريفة أن قواعد مدونة سلوك وأخ?قيات الوظيفة العامة يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فضلًا عن رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها لافتة إلى أن تلك المدونة تعد هي الوثيقة العامة لمدونات سلوك وأخ?قيات الوظيفة العامة التي تصدرها الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بحسب طبيعة كل مهنة على حده.