سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق، 2/6/2019، حالة من الاستقرار، فقد سجل سعر الريال اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.49 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.51.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية:

أعلى سعر للشراء: 4.47

البنك المركزي المصري

أقل سعر للبيع: 4.48

بنك عودة





البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ

بنك بلوم 4.46 4.49 15 دقيقة

بنك الإستثمار العربي AIB 4.46 4.50 3 أيام

بنك مصر 4.46 4.4 3 أيام

اتش اس بى سى HSBC 4.46 4.49 3 أيام

البنك المصرى الخليجى 4.46 4.49 3 أيام

بنك الشركة المصرفية العربية الدولي4.46 4.51 يوم واحد

البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.46 4.50 5 أيام

البنك الأهلي المصري 4.46 4.49 3 أيام

المصرف العربى الدولى 4.46 4.48 3 أيام

بنك عودة 4.45 4.48 3 أيام

بنك قناة السويس 4.45 4.49 3 أيام