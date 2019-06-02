سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

متابعات-علا خطاب
شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق، 2/6/2019، حالة من الاستقرار، فقد سجل سعر الريال اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.49 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.51.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية:
أعلى سعر للشراء: 4.47
البنك المركزي المصري
أقل سعر للبيع: 4.48
بنك عودة
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك بلوم 4.46 4.49 15 دقيقة
بنك الإستثمار العربي AIB 4.46 4.50 3 أيام
بنك مصر 4.46 4.4 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 4.46 4.49 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.46 4.49 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولي4.46 4.51 يوم واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.46 4.50 5 أيام
البنك الأهلي المصري 4.46 4.49 3 أيام
المصرف العربى الدولى 4.46 4.48 3 أيام
بنك عودة 4.45 4.48 3 أيام
بنك قناة السويس 4.45 4.49 3 أيام
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