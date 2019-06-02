مفاجأة صادمة بواقعة "التبول اللا إرادي" لطالبة المنصورة

أكد أحمد مجدي، زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، أن حالة زوجته في أسوأ ما يمكن، وحالتها النفسية صعبة.

وأضاف "مجدي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلاً: "دكتور الجامعة ليس لديه إنسانية، زوجتي طلبت منه دخول الحمام أكثر من مرة، لدرجة أنها قالت له: "أبوس أيدك دخلني الحمام أنا عندي ظروف أنا تعبانة، قالها ماليش دعوة بظروف حد".

وتابع أنه يعمل مدرسًا، ومتزوج من زوجته وهي في السنة الأولى من الكلية.

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