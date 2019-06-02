» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر

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البحوث الفلكية: زلزال اليوم متوسط
البحوث الفلكية: زلزال اليوم متوسط

متابعات-علا خطاب

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رغم إعلان المرصد الفلكي بالسعودية، وكذلك مركز الفلك الدولي بالإمارات، أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان، وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، يرى معهد البحوث الفلكية في مصر، أن يوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر.

وتباينت آراء مراكز البحوث الفلكية بالدول العربية، حيث قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن "شهر رمضان هذا العام 29 يومًا، مشيرًا إلى أنه فلكيًا ينتهي الشهر الفضيل غدًا الاثنين الموافق 3 يونيو".

وأضاف القاضي أن "أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، مشيرًا إلى أنه وفقًا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر شوال بعد غروب شمس غدٍ الاثنين الموافق 29 رمضان، ويستمر في سماء القاهرة لمدة 6 دقائق"، بحسب موقع صدى البلد.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة ولا تخطئ في حساب بداية ونهاية الشهور الهجرية، مشيرًا إلى أن صلاة عيد الفطر ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة.

بينما أعلن مركز الفلك الدولي في الإمارات، أن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي.

واتفق في هذا الرأي المرصد الفلكى بحوطة سدير بالسعودية، الذي أكد أنه يصعب رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان.

وقال الدكتور محمد الخميسى، الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية بالسعودية، أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو.


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