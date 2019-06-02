إسرائيل تصف "صلاح" بهذا اللقب.. بعد الفوز بدوري أوربا

02 يونيو 2019 - 10:29 ص

هنأت دولة الاحتلال الإسرائيلي النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بحصول فريقه على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت التهنئة عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" وهو حساب رسمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي على تويتر، حيث نشر الحساب صورة لصلاح وهو يحتفل بعد المباراة النهائية بالفوز وأرفقتها بتهنئة وصفت فيها صلاح بالهرم الرابع الذي قاد فريقه إلى الفوز، حيث قالت: "مبروك ليفربول، مبروك محمد صلاح، الهرم الرابع قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

واستنكرت نسبة كبيرة من التعليقات هذه التهنئة، حيث رأى أصاحب تلك التعليقات أنه لا يحق لدولة الاحتلال الإسرائيلي تهنئة اللاعب، ما دفع البعض للرد بقوله "الله لا يبارك فيكم"، بينما تقبل آخرون التهنئة.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي حقق الفوز على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا وهي أمنية انتظرها مدربه الألماني يورجن كلوب طويلا.