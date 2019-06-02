سجال ساخن بين أمير سعودي وبشارة بسبب قرار الملك سلمان

02 يونيو 2019 - 10:30 ص

شهد موقع "تويتر" سجالا ساخنا بين أمير سعودي وعزمي بشارة حول قمتي مكة.

وكانت البداية عندما نشر عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، تغريدة ساخرة عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال بشارة عبر صفحته على "تويتر": "بقي أن يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة"، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها أمس السبت.







بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية:

احضر قمة تحظى بقمتين مجانا!

أو

ثلاث قمم بتذكرة واحدة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) 1 يونيو 2019

فجاء الرد من الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على بشارة بتغريدتين قال فيها: "ويصح كذلك من باب الدعاية: أحضر مستشار إسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانا"، متابعا في تغريدة منفصلة: "كون عزمي بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين".







https://t.co/SLXP41P0UT

ويصح كذلك من باب الدعاية:-

أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 1 يونيو 2019

جدير بالذكر أن الملك سلمان في 19 مايو، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.