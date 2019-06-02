  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: يجوز ضرب الزوجة في هذه الحالة.. وإلا!

الفتاة العارية

تفاصيل مثيرة عن الفتاة "العارية"

انتحار جندي أمريكي بالكويت

جندي أمريكي أراد أن يفجر مسجد.. فأسلم لهذا السبب

أحمد احمد

أول تعليق من رئيس "كاف" على نهائي أفريقيا

التدخين

إحصائية صادمة عن ضحايا التدخين.. تكشفها الصحة العالمية

ارشيف

لندن تتكبد 31 مليون دولار جراء زيارة "ترامب"

الدكتور جودة عبد الخالق

وزير سابق: ثورة 25 يناير زلزال

حسن حسني

حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

الملك سلمان

سجال ساخن بين أمير سعودي وبشارة بسبب قرار الملك سلمان

محمد صلاح

السفارة البريطانية لـ "صلاح": مبروك يا أبو مكة

السفارة البريطانية لـ "صلاح": مبروك يا أبو مكة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين

#

معلومات لا تعرفها عن "المرسي أبو العباس" بعد الحكم بإعدام نجله

#

كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

#

نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

زلزال

الحدث اليوم

25 يناير

سيد علي

جودة عبد الخالق

هنأت السفارة البريطانية في القاهرة، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه علي نادي توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، قائلة: "فرحة الفوز.. مبروك Liverpool FC مبروك يا أبو مكة".

توج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل الهدف الأول والوحيد في المباراة المحترف الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء تحصل عليها الدولي السنغالي ساديو ماني بالدقيقة الثانية من المباراة.

وسجل الهدف الثاني اللاعب اوريجي بالدقيقة 87 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل عرض "فالنتينو".. لهذا السبب
» صادم.. ضرب وركل للآباء فى هذه الدولة بسبب المصاريف
» نتنياهو يستفز متابعيه برد ساخر من هجوم قواته على سوريا
» مواجهات عنيفة بين المعتكفين وشرطة الاحتلال بـ"الأقصى"
» قضية اغتصاب تلاحق لاعبا برازيليا شهيرا
» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"