» صادم.. ضرب وركل للآباء فى هذه الدولة بسبب المصاريف

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انتشر مقطع  فيديو على موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر"، يستعرض  مدى قسوة الأبناء فى معاملة آبائهم بدولة الصين.

ويظهر الفيديو  الذي نشرته صفحة  تسمى "حقوق الضعوف"، مقاطع لابناء يعذبون آباءهم ضربا وسحلا بسبب عدم تحمل مصاريف معيشتهم ، وفقا لتعليقات رواد الموقع على المنشور.

وعلق نشطاء تويتر على الفيديو، فقال محمد الزمام "يا أخي والله شيء محير فعلا مادري منين تختلقون هالسوالف الصينيين أكثر الشعوب احترامًا لآبائهم وقد شاهدت هذا بنفسي وعجبت من ذلك لأنهم غالبًا لا دينيين".

الموقف هذا يحتاج من يترجمه بصدق لنعرف السبب 

وأضاف أحمد حطمت: "لكن يتم  طرح السلبيات بأسلوب مستفز على هذه الصفحة".




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