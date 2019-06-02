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ابنة حسن حسنى: أبى يعالج على نفقته الخاصة

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حسنى
حسنى

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المرض

حسن حسني

وجهت ابنة الفنان الكوميدى حسن حسنى، فاطمة، الشكر لكل زملائه والأقارب الذين اهتموا بالاطمئنان على  حالته الصحية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عن التبرع أو دفع مصاريف علاج الفنان من قبل شخصيات أخرى، غير صحيح.

وقالت فى تدوينة لها على "فيس بوك": "شكر أصحابي كلهم والله أنا مش ملاحقة علي التليفونات والرسائل من الفجر وبطمنكم كلكم".

وتابعت قائلة: "والدي الفنان حسن حسني بخير وصحته كويسة الحمد لله وهو في بيته مش في المستشفي ومافيش أي حد دفعله أي فواتير مستشفي ولا أي حاجة مع احترامي للجميع، يعالج على نفقته الخاصة الواحد بقي مستغرب الناس بقت بتسلي صيامها بأذية الناس ونشر شائعات كدابة ولا ايه!! عمومًا تقبل الله".


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