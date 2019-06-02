السيسى: لم ألفظ لفظا خادشا لعدو أو حبيب بجميع خطبى

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ليلة القدر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جميع الأديان قوية ولكن من يضعفها أهلها، فالقرآن الكريم يقول: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا"، متسائلاً: "فهل الأمة الإسلامية تفعل ذلك؟!.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد، أن فهمنا ونقدنا لأي شيء بعيدًا عن الثوابت لا يمكن أن يؤثر في الأديان طالما أن الدين قوي.

وتابع الرئيس: "لم ألفظ بلفظ خادش ومسيء واحد لعدو أو حبيب بجميع خطبي، نحن من يقدم إسلامنا وديننا بممارستنا كبشر وليس نصوص فقط، فنحن من يسيء أو لا يسيء لديننا، فنحن بعيدون جدًا عن الدين بسلوكيتنا وأخلاقيتنا".

وأشار إلى أن دعمه للمسيحيين في بناء الكنائس، هو مجرد تقديم لدينه الذي يفهمه.

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