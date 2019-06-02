» بالفيديو..السيسي : "خليكم في حالكم"

02 يونيو 2019 - 02:26 م



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب على كل المصريين مراقبة سلوكياتهم وتصرفاتهم، معقبا: "لازم نشوف كل كلمة بتطلع وكل تصرف بيتعمل بيودي لفين".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدربأن السلوكيات والممارسات التي يقوم بها الكثيرون غريبة عن الدين، معقبا: "أنا لما روحت وقلت لأهلي المسيحيين إننا هنبني لهم كنيسة وبحتفل معاهم بعيدهم، فده لأني بقدم لهم الدين الصحيح اللي أنا فاهمه".



وتابع: " أخويا فرحان وأنا فرحان لفرحه وبحتفل معاه، ولو أنت عندك غضاضة من وجود كنيسة أمامك عليك أن تفتش في كمال إيمانك، أنت مالك متخليك في حالك عسى أن تنجوا من الله يوم القيامة وخليك أمين على دينك فقط".



وأوضح أنه يوجد انفصام حقيقي بين ممارستنا وفهمنا لديننا، مضيفًا: "إحنا محتاجين نقدم ديننا بنفسنا ونشوف المناسب والقبول ونعمله وغير المناسب منعملوش".



