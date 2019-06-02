» خبر مؤسف عن الفنان عزت أبوعوف

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن الحالة الصحية للفنان عزت عقب تعرض الأخير لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن الحالة الصحية للفنان عزت عقب تعرض الأخير لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أن الفنان "أبو عوف" في حالة حرجة حاليًا، وطالب جميع جمهوره بالدعاء له لتخطيه هذه المحنة بسلام. يذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف كان في إعلان عمرو دياب لصالح إحدى شركات الاتصالات، تحت عنوان "جمع حبايبك".

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أن الفنان "أبو عوف" في حالة حرجة حاليًا، وطالب جميع جمهوره بالدعاء له لتخطيه هذه المحنة بسلام. يذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف كان في إعلان عمرو دياب لصالح إحدى شركات الاتصالات، تحت عنوان "جمع حبايبك".

وحقق الإعلان أكثر من 54 مليونا و965 ألف مشاهدة، منذ طرحه في أول أيام شهر رمضان الجاري عبر "يوتيوب".

وحقق الإعلان أكثر من 54 مليونا و965 ألف مشاهدة، منذ طرحه في أول أيام شهر رمضان الجاري عبر "يوتيوب".