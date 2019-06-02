ليفربول يكافئ كلوب بهذا القرار

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دوري أبطال أوروبا

ليفربول

توتنهام

كلوب

أبدى مسئولو ليفربول رغبتهم في تجديد عقد الألماني يورجن كلوب بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن إدارة ليفربول تخطط لتجديد عقد الألمانى يورجن كلوب لضمان استمراره أطول فترة ممكنه مع الفريق ولقطع الطريق على جميع الأندية التي ستحاول الحصول على خدماته.

وينتهى عقد كلوب مع الريدز عام 2022، ورغم تبقى 3 أعوام فى عقده، إلا أن إدارة النادى بدأت بالفعل مفاوضاتها معه من أجل تجديد العقد لعام إضافى، أى حتى عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يخطط لتجدد عقد كلوب لمدة موسم مع رفع راتبه السنوى ليحصل على 11 مليون يورو بدلاً من 8 ملايين.

ويملك الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول فرصة كبيرة للفوز بـ 3 ألقاب تضاف إلى سجله مع الريدز، وذلك عندما يواجه مانشستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية بداية الموسم المقبل، ثم تشيلسى فى كأس السوبر الأوروبى، وبنهاية العام سيكون هناك بطولة كأس العالم للأندية.

كان فريق ليفربول قد تغلب على توتنهام 2-0 فى نهائى دورى أبطال أوروبا مساء أمس، السبت، بملعب "واندا ميتروبوليتانو".


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