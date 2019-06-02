لأول مرة..إنشاء وحدة الإرشاد الأكاديمي للطلاب بـ«طب سوهاج»

02 يونيو 2019 - 05:15 م

كشف الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إنشاء وحدة الإرشاد الأكاديمي للطلاب بكلية الطب البشرى لتقوم بتنفيذ برنامج متكامل في الإرشاد الأكاديمي هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة.

وقال "عزيز" غى تصريحات صحفية،إن الإرشاد الأكاديمي يعد ركنًا أساسيًا ومحوريًا في النظام التعليمي، بهدف توجيه الطالب إلى اختيار أفضل الطرق لتحقيق النجاح المنشود والتكيف مع البيئة الجامعية، عن طريق تزويد الطلاب بالمهارات الأكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي وطموحاتهم العلمية.

واوضح أن الارشاد الاكاديمي يتضمن توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة، كل ذلك من خلال خدمات إرشادية متنوعة كالإرشاد الأكاديمي الفردي والبرامج الإرشادية والاستشارات المختلفة، كما يساعد الإرشاد الأكاديمي الطلاب علي بلورة أهدافهم واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبلهم الأكاديمي والمهني عن طريق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات والبدائل المتاحة.