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"نجم" لـ"المصريون: رصدنا 416 حالة غش بالامتحانات

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الطلاب

جامعة حلوان

حالات غش

ماجد نجم

عقوبات الغش

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم رصد 416 حالة غش بامتحانات الكليات المختلفة على مستوى الجامعة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة هذه الحالات إلى الشئون القانونية لاتخاذ القرارات المناسبة فيها طبقا لكل حالة.

وقال  نجم، لـ" المصريون"، إن عقوبات الغش تتراوح بين الحرمان من دخول مادتين لمحاولى الغش أو الفصل لمدة فصل دراسى أو عام دراسى حسب ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات بخصوص كل حالة من حالات الغش.

وتابع أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش وأعمال الشغب من الطلاب.

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