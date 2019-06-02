عميد«طب قصر العيني» تكشف حقيقة تزوير نتيجة امتحان دكتوراه

02 يونيو 2019 - 05:35 م

نفت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ما روجه أحد أعضاء هيئة التدريس عن تزوير في نتيجة امتحان دكتوراه جراحة التجميلعبد العظيم نجم المدرس المساعد بالكلية، مؤكدة أن الموضوع مازال قيد التحقيقات في الجامعة ولم يتم الإنتهاء منه حتي الآن، وأن ما زعمه الطبيب يعد تدخلاً في عمل المحقق بغرض التوجيه بالمخالفة للقانون.

وقالت"صلاح الدين" ، إن إدارة الجامعة حريصة تماما على احترام القانون ولن تتوانى عن مواجهة أي تقصير، مشيرة إلي إنه بمجرد الإنتهاء من التحقيقات ورفع المحقق مذكرة نهائية بنتيجة التحقيق، فسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في ضوء نتيجة التحقيقات.

وتابعت، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ضم، علي الفور، كل ما أدعاه المدرس المساعد المذكور إلى التحقيق المشار إليه والذي ما زال مستمرا لم ينته بعد.

وأكدت ، أن الطبيب عبد العظيم نجم انتحل لقب استاذ وعضو هيئة التدريس في الأخبار غير الصحيحة التي روجها من خلال بعض المواقع الإخبارية، في حين أنه لا يزال عضوا بالهيئة المعاونه، وليس عضو هيئة التدريس ولم يحصل على درجة الدكتوراه بسبب رسوبه في الحصول علي الدكتوراه ثلاث مرات حتى الآن.

وأشارت عميد قصر العيني، إلي أن المذكور محول إلي التحقيقات لإمتناعه عن "النوبتجيات" بمستشفيات قصر العيني، مما يعد إخلالًا جسيما بحق المرضى المترددين ويعرقل أداء خدمة المرضى، موضحة أن المذكور تم إحالته أيضا إلى مجلس التأديب لتقصيره وإهماله في أداء واجباته في العمل، كما جاري تحويله للتحقيق لإنتحاله صفة أستاذ وعضو هيئة تدريس مع أنه لا يزال مدرساً مساعداً، وكذلك لترويجه أخبار? كاذبة تسىء إلى جامعة القاهرة وتعليقه على أمور لا تزال قيد التحقيق الرسمي، ما يؤثر على سير التحقيقات بالمخالفة للقانون.

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية، قد نشرت أن عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة القاهرة تقدم ببلاغ للنيابة العامة بسبب ما وصفه بـ"تعنت وتواطؤ إدارة جامعة القاهرة لعدم التحقيق في الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية بشأن التلاعب في نتائج الدكتوراه في قسم جراحات التجميل بالكلية".

ونوهت إدارة كلية طب قصر العيني، أنه لم يرد إليها أى أحكام قضائية تتضمن إلغاء نتائج امتحانات الدكتوراة الخاصة بالمذكور حتى تاريخه.