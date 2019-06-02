» «الخشت»: الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء

02 يونيو 2019 - 06:10 م

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولي وتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية، ،و"لدينا رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في معالجة قضايا تتعلق بالتنمية والإقتصاد".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن الجامعة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة البحث العلمي، كما تولي أهمية للمشروعات ذات المردود علي التنمية والإقتصاد القومي، لافتاً إلى قيام الجامعة بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات، المياه والطاقة، والزراعة والغذاء، والعشوائيات، والصحة.

وأضاف الخشت، أن المشهد اليوم يختلف بالنظر إلي الارتفاع الملحوظ في النشر الدولي، موضحاً أنه في إطار تشجيع ودعم البحث والنشر العلمي، فقد تم مؤخر? زيادة جائزة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بنسبة 100%، إلي جانب زيادة مخصصات التمويل لمشروعات الباحثين، مؤكداً إلتزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة الدولة والمجتمع في مختلف مجالات التنمية.

وتابع، أن الكليات الرائدة فيما يخص النشر الدولى وتقود تحسين تصنيف جامعة القاهرة بالمحافل الدولية تمثلت بشكل كبير فى كليات العلوم، والطب البشرى، والصيدلة والهندسة، مؤكداً أن الجامعة تعمل علي تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الخاصة بنشر بحوث الأساتذة بالمجلات الدولية في كل القطاعات العلمية.

ولفت إلي أن الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء، وتعى جيدا أهمية النقاش الجاد والمنطق فى التفكير وهو ما تعلمه لطلابها، مشيرآ إلي أن نهضة مصر لن تحدث إلا بتغيير طرق التفكير لأنها ستقود عملية التقدم، قائل?: "الطلاب بالجامعة يتعلمون هذه المبادئ ويتعاملون بها".

وأضاف ، أنه يتم العمل علي عدة محاور لتطوير الجامعة، أهمها تحديث الخطة الاستراتيجية بشكل مستمر، وتفعيل عملية التحول لجامعة الجيل الثالث، قائلًا: "سعينا خلال الفترة الماضية إلي تفعيل عملية التحول لجامعة من الجيل الثالث تخدم الاقتصاد القومى وتتفاعل مع خط التنمية الشاملة فى البلاد .