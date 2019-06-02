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صور نادرة من طفولة أنجلينا جولي تشعل مواقع التواصل

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انجلينا جولي

خالد الشرقاوي - متابعات

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تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي صور نادرة من طفولة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وقارن العديد جميلة هوليود بأمها مارشلين بيرتراند.
وتظهر أنجلينا على الصور بعمر لا يتجاوز السنة، وهي مع والدتها، وتفاجأ الكثيرون أن هذه الطفلة السمينة الصغيرة كبرت إلى نجمة ورمز جمال هوليود.
وانتقد بعض المشتركين أن والدة أنجلينا مارشلين كانت أكثر جمالا من ابنتها.
وذكرت مصادر في وقت سابق، أن أنجلينا تصالحت مع زوجها السابق، براد بيت، وأنهما اتفقا على إبقاء علاقة صداقة بينهما من أجل الأطفال.
وكانت زوجة بيت الثانية السابقة أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

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Angelina Jolie and her mother Marcheline Bertrand??

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