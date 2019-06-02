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البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 741.9 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 258.6  مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.59 في المائة ليبلغ مستوى 72. 3690 نقطة، فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" عند مستوى 597.41 نقطة، شملت التراجعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 0.14% من قيمته ليبلغ مستوى 1519.74 نقطة.
وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 68 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

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