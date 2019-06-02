«صلاح»: لقب دوري الأبطال مجرد بداية

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ليفربول

صلاح

أكد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادة "الريدز" للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال محمد صلاح في تصريحات لوسائل الاعلام الإنجليزية، أن الإصابة القوية التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته في نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني كانت نقطة انطلاق جديدة بالنسبة له من أجل مواصلة القتال نحو حصد اللقب القاري هذا الموسم.

وأضاف نجم ليفربول "شعرت بحالة من الإحباط الشديد وخيبة الأمل بعد الاصابة التي تعرضت لها في نهائي الموسم الماضي، لكنني استعنت بتلك الإصابة من أجل تحقيق حلمي بالحصول على لقب دوري ابطال اوروبا".

تابع، "الحصول على لقب دوري ابطال اوروبا مجرد بداية، سنقاتل للتتويج بلقب الدوري الانجليزي في الموسم القادم، في الموسم الماضي قاتلنا على الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا ونجحنا في تحقيقه الآن، وفي الموسم الحالي قاتلنا على الفوز ببطولة الدوري الانجليزي، وأتمنى أن ننجح في تحقيقه الموسم القادم".

وسجل محمد صلاح، هدفاً في فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2 – 0 في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء أمس بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسبانى العام الماضى.

كما يعد محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب عربي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر الذي سجل هدفاً مع بورتو البرتغالى فى شباك بايرن ميونخ الألمانى بنهائى نسخة 1987 من المسابقة القارية.

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