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"تنورة" قصيرة لمحامية تتسبب في إيقاف قاض تركي

عرب وعالم

المحامية
المحامية

محمد فضل- متابعات

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تركيا

قاضى

محامية

تنورة

أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا أنه أوقف مؤقتا عن العمل قاضيا في مدينة إسطنبول، بعد إدلائه بتعليقات انتقد فيها "قصر تنورة" محامية أثناء جلسة قضائية.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن القاضي، محمد يويلو، أراد إخطار نقابة المحامين في المدينة أن المحامية توجي جيتين ظهرت مرتدية تنورة بصورة غير لائقة.

وقال في اعتراضه أن المحامية ترتدي تنورة ترتفع 15 سم فوق الركبة، وهو ما أثار غضب زملاء المحامية.

وبعدما انتشرت القصة، اجتمع حشد من المحامين أمام قاعة استماع بأحد محاكم إسطنبول، حيث يعمل يويلو، واحتجوا على تصرفه، قبل أن يدخلوا للقاعة ويهتفوا "النساء ينتظرن اعتذارا منك".

وقال رئيس نقابة المحامين في إسطنبول للقاضي إنه يتوجب عليه تقديم اعتذار، إلا أن القاضي غادر المحكمة سريعا.

وعلّق على الحادثة، وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، قائلا إن الحادث "غير سار ومؤسف وغير قانوني".

وأضاف أن قاضيا بخبرة تزيد على 30 عاما، يجب أن يكون قدوة لغيره، وعليه أن يهتم بالقضايا التي ينظر بها، لا أن يركز على ملابس محامية.

وذكر نائب رئيس نقابة المحامين في إسطنبول أنه جرى فتح تحقيق في الأمر، كما تم وقف القاضي عن العمل مؤقتا.


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