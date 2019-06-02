ضبط عصابة تتزعمها فتاة اغتصبوا شابة من الدبر بوحشية

02 يونيو 2019 - 11:35 م

في واقعة صادمة، تمكنت قوات الأمن المغربية، من ضبط عصابة تتكون من 4 أشخاص بينهم فتاة، تخصصوا في السطو والسرقة والاغتصاب.

وتمكنت العصابة من السطو على شاب في سيارته ومعه صديقته وقاموا بتكبيله بملابس رفيقته وتناوبوا على اغتصابها من الدبر بوحشية.

ونقلت صحيفة هسبريس عن مصادر، بأن الموقوفين هاجموا شخصا يعمل في صفوف القوات المساعدة كان رفقة خليلته على متن سيارة خاصة ليلا نواحي مدينة ابن أحمد، وجردوه من مفاتيح السيارة واستولوا على بعض أغراضه وكبلوا بواسطة ملابس رفيقته، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها.

وأردفت المصادر ذاتها أن عنصر القوات المساعدة تمكّن من الفرار بعد الإفلات من أحد أفراد العصابة الذي تكلّف بحراسته، وقصد مركز الشرطة لتسجيل شكاية في الموضوع؛ وهي الشكاية التي تفاعلت معها عناصر الضابطة القضائية بمدينة ابن أحمد بجدّية لازمة، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، حيث انتقلوا إلى مكان وجود خليلة المخزني، وعملوا على نقلها نحو المستشفى لخضوعها للعلاج بعد اغتصابها من الدّبر بالقوّة.

وتسلّمت الضحية شهادة طبية تثبت تعرّضها للاغتصاب، حيث عزّزت بها شكايتها وشكاية خليلها، واستمعت عناصر الضابطة القضائية لهما، قبل أن تباشر تحرياتها وأبحاثها، التي أسفرت عن الاهتداء إلى المشتبه فيهم الخمسة من بينهم فتاة ينحدرون من نواحي مدينة ابن أحمد، وتمّ استرجاع سيارة المخزني وبعض أغراضه.

ووضعت عناصر الشرطة أفراد العصابة الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم في محاضر تمهيدية قانونية، قبل عرضهم على ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.