» ترامب يكشف حقيقة وصفه عقيلة الأمير البريطاني بـ"البذيئة"

03 يونيو 2019 - 01:00 ص

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يصف عقيلة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، بـ"البذيئة"، قبيل زيارته إلى بريطانيا.



جاء ذلك في تغريدة نشرها الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".



وقال ترامب في تغريدته إنه لم يصف أبدًا ميغان بأنها بذيئة، متهمًا وسائل الإعلام بالتلفيق والكذب.



ومن المقرر أن يجري ترامب وعقيلته ميلانيا، الإثنين، زيارة إلى بريطانيا تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها مع الملكة إليزابيث، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.



ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبت، عن ترامب قوله إنه لم يكن يعرف أن ميغان، وهي ممثلة أمريكية سابقة، "بذيئة".



جاء ذلك تعقيبا على سؤال طرحه مراسل "ذا صن" في مقابلة أجراها مع ترامب، حول رأيه في تعليقات لميغان، قبل انتخابات 2016، وصفت فيها ترامب بأنه "كارهٌ للنساء ومثير للانقسام"، وأنها ستنتقل للعيش في كندا إذا فاز بالرئاسة.

