السودان يجلي 131 من رعاياه العالقين بليبيا

03 يونيو 2019 - 02:20 ص

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء الأحد، عن إجلاء 131 من رعاياها العالقين في ليبيا، على خلفية الصراع المشتعل في البلد المجاور.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المتحدث باسم الخارجية، بابكر الصديق، قوله، "تصل في وقت لاحق ليلة الإثنين الدفعة الأولى من المواطنين السودانيين بليبيا".

وأشار إلى أن عددهم 131 مواطنا ومواطنة، وسيصلون إلى الخرطوم على متن رحلة خاصة.

ولم يوضح المتحدث أية تفاصيل بشأن وجود دفعات أخرى أو أعدادها.



ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفه حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا مقرا.



ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، على اعتبار أنه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.