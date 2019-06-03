  • الإثنين 03 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:22 ص
بحث متقدم
الدولار الجمركي

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن الدولار

أسامة كمال يكشف سر انقطاع بث "القاهرة والناس"

"القاهرة والناس" تكشف حقيقة بيع "شيخ الحارة"

.

فتاوى الوداع فى رمضان

صلاح

مفاجأة عن علاقة "صلاح" بوقف الاعتداء على المسلمين في إنجلترا

المخدرات والاعياد

الأعياد.. موسم الإقبال على المخدرات

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يبيع حصته في بيراميدز لهؤلاء

اغتصاب

ضبط عصابة تتزعمها فتاة اغتصبوا شابة من الدبر بوحشية

علا الفارس

الإمارات توقف مسلسل إعلامية شهيرة بعد انضمامها لـ"الجزيرة"

الدواجن

خسائر بالجملة لـ«مُربى الدواجن» بسبب ارتفاع درجات الحرارة

لفنان حسن حسني لا

ظهور مفاجئ لـ"حسن حسني".."لايف" مع محمد هنيدي

بالفيديو..

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن الدولار

آخر الأخبار

الدولار الجمركي
الدولار الجمركي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

خبير يكشف معلومة هامة عن الاقتصاد المصري

#

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

أكد الخبير الاقتصادي د.جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التضامن والعدلة الاجتماعية الأسبق، أن الدولار ليس العملة الأهم عالميا مقارنة باليورو الذي يتصدر غالبية التعاملات التجارية العالمية؛ ولا بد للحكومة المصرية سرعة ربط الجنيه بعدة عملات أجنبية للحفاظ على قيمته.
وأضاف «د.جودة» خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم، الفضائية مع الاعلامي حسين سالم؛ أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة المقبلة لا بد أن يكون هو الحفاظ على قيمة العملة المحلية؛ من خلال دعم وزيادة معدلات الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج؛ ولا بد من زيادة دعم الانتاج في الموازنة العامة للدولة.
وشدد «عبد الخالق»، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وعودة الرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى لحماية الأراضي والحفاظ على خصوبتها تمهيدا لزيادة معدلات الانتاج بما لا يقل عن 15 الى 20%.
وأوضح «وزير التضامن الأسبق» في ختام حديثه، أنه لا داعي لانشاء ما يسمى صندوق دعم المراة المصرية وهو مقترح يناقش حاليا في مجلس النواب؛ فوزارة التضامن تقوم بهذا الدور؛ مطالبا بتطبيق الدعم الحقيقي للمرأة من خلال الاهتمام بتعليمها وصحتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة البريطانية تهنىء محمد صلاح وليفربول
» مكة.. أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام
» «السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»
» صلاح هزم "الإسلاموفوبيا" في معقل ليفربول
» "علماء المسلمين" يناشد العالم حماية "الأقصى"
» ترامب يكشف حقيقة وصفه عقيلة الأمير البريطاني بـ"البذيئة"
» الأعياد.. موسم الإقبال على المخدرات
» وديًا.. فرنسا تهزم بوليفيا 0/2
» موعد وصول منتخب غانا للمشاركة في «كان 2019»
» "تنورة" قصيرة لمحامية تتسبب في إيقاف قاض تركي
» قطر تُبرر رفضها بيان "قمتي مكة" بـ4 أسباب

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    04:56 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار