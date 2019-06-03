خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن الدولار

03 يونيو 2019 - 02:56 ص

أكد الخبير الاقتصادي د.جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التضامن والعدلة الاجتماعية الأسبق، أن الدولار ليس العملة الأهم عالميا مقارنة باليورو الذي يتصدر غالبية التعاملات التجارية العالمية؛ ولا بد للحكومة المصرية سرعة ربط الجنيه بعدة عملات أجنبية للحفاظ على قيمته.



وأضاف «د.جودة» خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم، الفضائية مع الاعلامي حسين سالم؛ أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة المقبلة لا بد أن يكون هو الحفاظ على قيمة العملة المحلية؛ من خلال دعم وزيادة معدلات الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج؛ ولا بد من زيادة دعم الانتاج في الموازنة العامة للدولة.



وشدد «عبد الخالق»، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وعودة الرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى لحماية الأراضي والحفاظ على خصوبتها تمهيدا لزيادة معدلات الانتاج بما لا يقل عن 15 الى 20%.

