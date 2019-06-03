وزير خارجية أمريكا يكشف مفاجأة صادمة عن صفقة القرن

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صفقة القرن

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن قيام وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بوضع تقييم شامل لخطة السلام في الشرق الأوسط المسماة إعلاميًا "صفقة القرن" .

وقالت الصحيفة ، إن "بومبيو" التقى مع عدد من القادة اليهود وأنه سمع من بعضهم أن "الخطة قد لا تحظى بقبول شعبي وغير قابلة للتنفيذ".

وأضافت: "حصلنا على شريط لبومبيو يقول فيه إنه يأمل ألا يرفض الجميع الصفقة بمجرد الإعلان عنها".

وقال وزير الخارجية، بحسب الصحيفة: "قد يتم رفض الصفقة، فهي ليست خطة أصلية ولا تصلح للعمل بالنسبة لي. الخطة بها جانبان جيدان و9 جوانب سيئة".

وتابع الوزير، السؤال الحقيقي هنا إذا ما كان بإمكاننا الحصول على مساحة كافية لإجراء حديث حقيقي حول كيفية إنهاء هذه الصفقة.

وكشف أحد الذين حضروا الاجتماع بين "بومبيو" والقادة اليهود إن "بومبيو أعطى انطباعا لكل الموجودين أنه متشائم من نجاح الخطة" .. مضيفًا: "بومبيو لم يكن واثقًا من أن هذه الصفقة قد تؤدي لشيء يذكر في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".


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