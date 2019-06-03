تحذير شديد اللهجة من "الأوقاف" بشأن موعد عيد الفطر

صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية ، اليوم، الاثنين، الثالث من يونيو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية ، اليوم، الاثنين، الثالث من يونيو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.