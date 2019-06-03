» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة

وقالت رانيا محمود ياسين - ابنته - في تصريحات صحفية: "إن والدها النجم محمود ياسين الحمد لله بصحة جيدة ويمارس يومه بشكل طبيعي، ويقضي معظم وقته مع الأسرة، ويقرأ الكتب، ويشاهد الأفلام".

وقالت رانيا محمود ياسين - ابنته - في تصريحات صحفية: "إن والدها النجم محمود ياسين الحمد لله بصحة جيدة ويمارس يومه بشكل طبيعي، ويقضي معظم وقته مع الأسرة، ويقرأ الكتب، ويشاهد الأفلام".