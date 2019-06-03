» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة

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محمود ياسين لـ"جمهوره" :يسعدنى جدا اهتمامكم بيه

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمود ياسين

احتفل أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعيد ميلاده رقم 78 حيث أنه من مواليد سنة 1941 .

وقالت رانيا محمود ياسين - ابنته - في تصريحات صحفية: "إن والدها النجم محمود ياسين الحمد لله بصحة جيدة ويمارس يومه بشكل طبيعي، ويقضي معظم وقته مع الأسرة، ويقرأ الكتب، ويشاهد الأفلام".

وعن سبب الاختفاء، أوضحت "رانيا": النجم الكبير محمود ياسين هو صاحب هذا القرار، إذ يفضل عدم الظهور الإعلامي في الوقت الحالي، ويقضي معظم وقته في البيت.

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