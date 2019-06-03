» رئيس دولة آسيوية يعترف: أنا شاذ جنسيا

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رئيس الفلبين

تفاجأ مواطنو إحدى الدول التي تُحكم بشكل قمعي باعتراف مثير من رئيسهم.

وصرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوترت بأنه شعر في بعض الأحيان بميوله المثلية، إلا أنها استطاع الشفاء من هذا الأمر، لينضم هذا التصريح إلى التصريحات المثيرة للجدل التي اعتاد الرئيس الفلبييني عليها.

بعد اتهام خصمه السياسي والناقد الغنائي السناتور أنطونيو تريلانيس الرابع بأنه مثلي، قال دوترت وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه قد شعر أنه هو نفسه "مثلي الجنس بعض الشيء" عندما كان يتزوج من زوجته السابقة إليزابيث زيمرمان. تم إنهاء زواجهم في عام 2000.

وأضاف دوترتي ليقول إنه "شُفي" بعد لقائه شريكته الحالية هونيليت أفانسيا.

وتابع دوترتي: "أصبحت رجلًا مرة أخرى! شفيتني النساء الجميلات"، مضيفا: "كرهت الرجل الوسيم بعد ذلك. أفضل الآن النساء الجميلات".

يذكرأنه اعتاد على تصريحات مثيرة للجدل خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2016 وصف دوتره السفير الأمريكي في بلاده بأنه: "ابن مثلي الجنس لعاهرة" في خطاب، مما دفع الدبلوماسيين الأمريكيين إلى إثارة القضية مع نظرائهم الفلبينيين في واشنطن.

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