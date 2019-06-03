هجوم صاروخي علي مطار "التيفور" بسوريا

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وكالات- محمد الخرو

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إسرائيل

سوريا

ذخيرة

مطار التيفور

صورايخ

تعرض مطار "التيفور" في سوريا  بريف حمص لهجوم صاروخي، وسرعان ما تصدت له قوات الدفاع الجوية من النظام السوري.

وأسفر الهجوم في حصيلة أولية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وتسبّبه بأضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية دمّرت "صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور" فيما أصابت صواريخ أخرى المطار.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على المطار "الذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف المرصد أن الغارة أسفرت عن "مقتل 5 على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "عدد الذين قتلوا مرشّح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".

وبحسب النظام السوري، فإن هذه الضربات الجوية الإسرائيلية هي الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة.

وكانت إسرائيل شنت فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى هم ثلاثة جنود من قوات النظام السوري وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، في ثاني قصف من هذا النوع خلال أسبوع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يؤكد شن غارات جوية في سوريا، أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأكد النظام السوري مقتل ثلاثة جنود من قواته، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 10 قتلى هم ثلاثة سوريين وسبعة مقاتلين موالين للنظام من جنسيات غير سورية.

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرارا مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.


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