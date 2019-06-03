دولة إسلامية تعلن أول أيام عيد الفطر اليوم

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مالي

الرؤية

عيدالفطر

وزارة الشئون الدينية

جهاز حكومي

هنأت السلطات المالية شهبها اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر اليوم الاثنين، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد.

ونقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد فى عدة مناطق من مالى وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "مالى اكتياليتى" نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهى جهاز حكومى فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس فى مناطق مختلفة من التراب المالى.

كانت مالى قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.


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